Fransa İsrail maçında olay çıktı: Taraftarlar birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: ABC
Fransa İsrail maçında olay çıktı: Taraftarlar birbirine girdi

Fransa ile İsrail arasındaki Uluslar Ligi maçında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle tribünlerde gerginlik yaşandı.

Fransa ile İsrail arasında oynanan Uluslar Ligi maçında, İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlemiş olduğu kanlı saldırılar nedeniyle tribünlerde gergin anlar yaşandı.

Fransız taraftarlar İsrail marşını ıslıkla protesto ederken, maçın ilerleyen dakikalarında taraftarlar arasında kavga çıktı ve polis müdahale etti.

ABC'deki habere göre İsrail'in marşı çalındığı sırada Fransız taraftarlar ıslıkla protesto etti. Maçın başlama düdüğüyle birlikte, taraftarlar arasında tansiyon yükseldi.

Fransa polisi, maç öncesinde ve sırasında güvenlik önlemlerini artırmıştı, ancak taraftarlar arasındaki kavgalara müdahale etmek zorunda kaldı. Polis, iki takımın taraftarları arasındaki çatışmayı ayırmaya çalıştı.

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