Fransa kapılarını yabancı imamlara kapattı: Kendi imamlarını yetiştirecekler

Kaynak: AA
Fransa kapılarını yabancı imamlara kapattı: Kendi imamlarını yetiştirecekler
Fransa’da yeni yılla beraber başka ülkelerde imam görevlendirilmesi uygulaması sonra eriyor.

1 Ocak 2024’ten itibaren uygulamaya alınacak düzenlemeye göre, imamlar Fransa’da eğitilecek.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Gerald Darmanın, “Cumhurbaşkanının kararı uyarınca, geçici imam olarak bilinen yabancı devlet imamlarının görevleri, 1 Ocak 2024 itibarıyla sona eriyor. Fransa'da imamların eğitimi Forum de l'Islam'ın öncelikleri arasında yer alıyor. De France, Müslüman yurttaşlarımıza cumhuriyetçi ilkelerimize saygı göstererek dinlerini özgürce yaşamalarını garanti etmek” ifadelerini kullandı.

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Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan yazılı açıklamada ise 18 Şubat 2020'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başka ülkelerden gelen imamlardan oluşan "görevlendirilmiş imamlar" uygulamasının ocak 2024'ten itibaren sona ereceğini duyurduğu hatırlatıldı.

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