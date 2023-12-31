Fransa kapılarını yabancı imamlara kapattı: Kendi imamlarını yetiştirecekler

1 Ocak 2024’ten itibaren uygulamaya alınacak düzenlemeye göre, imamlar Fransa’da eğitilecek.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Gerald Darmanın, “Cumhurbaşkanının kararı uyarınca, geçici imam olarak bilinen yabancı devlet imamlarının görevleri, 1 Ocak 2024 itibarıyla sona eriyor. Fransa'da imamların eğitimi Forum de l'Islam'ın öncelikleri arasında yer alıyor. De France, Müslüman yurttaşlarımıza cumhuriyetçi ilkelerimize saygı göstererek dinlerini özgürce yaşamalarını garanti etmek” ifadelerini kullandı.

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan yazılı açıklamada ise 18 Şubat 2020'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başka ülkelerden gelen imamlardan oluşan "görevlendirilmiş imamlar" uygulamasının ocak 2024'ten itibaren sona ereceğini duyurduğu hatırlatıldı.