Fransa, tonlarcasını Türkiye'ye geri gönderiyor! Böcek ve mantar ilacı bulundu

En son Türk narlarında yüksek oranda pestisit tespit edilmesi üzerine tonlarca nar Almanya'dan Türkiye'ye geri gönderilmişti.

Almanya bu kez Türkiye'den aldığı kuru üzümleri iade ediyor. Türk kuru üzümleri daha önce Fransa kapılarından geri çevrilmişti.

Türkiye'den Fransa’ya ihraç edilen kuru üzümlerde insan sağılığını tehlikeye atacak oranda Pyriproxyfen ve DINOCAP bulundu.

Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen bazı ürün insan sağlığını tehdit edecek oranda koruyucu madde tespit edilmesi nedeni ile reddediliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan son verilere göre, Türkiye’den Fransa’ya ihraç edilen kuru üzümde insan sağlığı açısından risk teşkil eden Pyriproxyfen ve DINOCAP kimyasal maddeleri tespit edildi. AB, bu maddelerinin oranları normalin çok üstünde bularak “ciddi risk” kategorisine aldı.

İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSKLİ

Tarım ürünlerinde zararlı böcekleri yok etmek için kullanılan Pyriproxyfen ve bitki mantarlarını yok etmede kullanılan DINOCAP, fazla oranda kullanılması halinde insan sağlığı açısından tehlikeli olabiliyor. AB maddelerin söz konusu tarım ürünlerinde yüksek oranda bulunması halinde acil toplatma çağrısı yapıyor.