Fransa ve Japonya'da işbirliği

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, savunma alanında iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Fransa ve Japonya'da işbirliği

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna dün Fransa'nın başkenti Paris'te Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, bakanların iki ülke arasında savunma alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Dışişleri bakanlarının ekonomik güvenlik alanında bir çalışma grubu kurulması konusunda anlaştığı ifade edilen açıklamada, denizcilik alanında ortak tatbikatlar gibi somut iş birliğini geliştirmeye devam etme konusunda da fikir birliğine vardığı kaydedildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi’nin ekonomi, bilim ve teknoloji, küresel katılım, kültürel ve halklar arası etkileşim gibi alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi. Bakanlık açıklamasına göre, Hayashi ve Colonna görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Ukrayna'ya verilen askeri desteği de ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris’te dün başlayan ve bugün sona erecek Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi’ne çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile uluslararası kuruluşların başkanları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katılıyor.

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