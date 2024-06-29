Fransa yarın sandık başında, anketlerde aşırı sağ önde

Fransa’da Ulusal Meclis seçimleri için resmi kampanya süreci dün gece sona erdi. Ülke yarın sabah sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki yenilgisinin ardından Ulusal Meclis'i feshedip erken seçim çağrısında bulunması üzerine seçimler erken yapılmıştı.

Fransız medyasında yayınlanan son anketlere göre, Marine Le Pen'in göçmen karşıtı partisi RN'nin seçimde önde olduğu görülüyor. Les Echos gazetesinde yayınlanan ankete göre, RN'nin oy oranı yüzde 37'yi bulabilirken, BFM TV'de yayınlanan başka bir ankette aşırı sağın 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te 260 ila 295 arası sandalye kazanabileceği tahmin ediliyor.

Seçimlerde adaylar, kendi bölgelerinde oyların en az yüzde 12,5'ini alarak 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tur seçimlerine katılmaya hak kazanacaklar. Ulusal Meclis'teki nihai sandalye dağılımı ise ikinci tur sonuçlarının ardından netleşecek.

Kamuoyu yoklamaları, seçmenin sağ, sol ve merkez sağ olmak üzere üç gruba bölündüğünü gösteriyor. Aşırı sağ blok RN'nin önde olduğu belirtilirken, radikal solcu Jean-Luc Mélenchon'un partisinin öncülük ettiği solcu Yeni Popüler Cephe (NFP) sağ bloku takip ediyor. Emmanuel Macron'un öncülüğündeki merkez sağ koalisyon ise seçmen desteğiyle her iki bloğun gerisinde kalıyor.

Fransa'da Ulusal Meclis'in belirlenmesi iki aşamalı bir sistemle yapılıyor. İlk turda her bir seçim bölgesinde bir milletvekili doğrudan seçilmeye çalışılıyor. İkinci tura kalan adaylar ise ilk turda en fazla oy alan iki aday ile oy oranı yüzde 12,5'i geçen diğer adaylar oluyor. İkinci turda en çok oy alan aday seçimi kazanıyor.