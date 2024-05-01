Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çatışma: 47 gözaltı, 15 polis yaralı

Kaynak: İHA
Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çatışma: 47 gözaltı, 15 polis yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı.

En az 47 kişi gözaltına alınırken, 15 polis yaralandı.

Paris'te, Fransa'nın önde gelen işçi sendikası CGT'nin öncülüğünde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Göstericiler, iş koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talepleriyle kemer sıkma politikalarına karşı çıktı.

Ancak gösteriler sırasında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Siyah giyimli bazı göstericiler çevredeki banka şubelerine ve mağazalara saldırdı. Polis, göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, çıkan olaylarda 15 polis yaralandı ve en az 25 kişi gözaltına alındı.

CGT'ye göre Paris'teki gösterilere 50 binden fazla kişi katılırken, polis kaynakları 18 bin kişi olduğunu belirtti. Ülke genelindeki gösterilere ise CGT, 200 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı.

Lyon'da ise Valilik, 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Saint-Etienne'deki bir yürüyüşte ise Avrupa Parlamentosu adayı Raphael Glucksmann yürüyüşten kovuldu.

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