Fransa'da 27 milletvekili, hükümeti Filistin devletini tanımaya çağırdı

Yeşiller partisi milletvekili Sabrina Sebaihi, sosyal medya hesabından, Fransa-Filistin Uluslararası Araştırma Grubu üyesi 27 milletvekilinin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı ortak mektubu paylaştı.

Mektupta, Fransa'nın barış için çalışma sorumluluğu olduğuna vurgu yapılarak, "çatışmalara son verecek ve iki devletli çözümün önünü açacak diplomatik sürecin" yeniden başlatılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Cezayir tarafından sunulan, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini içeren karar tasarısının ABD'nin "hayır" oyu kullanmasıyla reddedilmesine değinilerek, Fransa'nın "diplomatik tutumuna sadık kalarak" karar lehinde oy kullandığı hatırlatıldı.

Mektupta, Filistin'in basit bir "üye olmayan gözlemci devlet" olarak kalmaması ve BM'nin tam üye devleti olarak tanınmasının ve uluslararası toplumun barış yolunda ilerleyebilmesindeki önemi vurgulandı. Bu bağlamda, Fransa hükümetine Filistin devletini tanıma çağrısı yapıldı.

Son olarak, mektupta söz konusu karar tasarısının uygulanması talep edilerek, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde demokratik ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının amaçlandığı belirtildi.