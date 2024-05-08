Birleşmiş Milletler’den kritik Gazze açıklaması

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük gerçekleştirilen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sahada bulunan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinden aldığı bilgileri paylaşan Dujarric, İsrail ordusunun verdiği tahliye emrinin sonrasında 10 binlerce kişinin zorla yerinden edildiğini aktardı.

Filistinlilerin, son 7 ayda birçok kez yerinden edildiğini ifade eden Dujarric, "Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması şart" açıklamasını yaptı ve Gazze'den ayrılmak isteyenlere yeterli süre ve güvenli yol ile güvenli nihai istikamet sağlanması gerektiğini vurguladı.

3 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA YARDIM ULAŞAMIYOR

Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapatıldığını ileten Dujarric, "Bu insani yardım sokamadığımız anlamına geliyor. 3 binden fazla akut gıdasızlıkla mücadele eden çocuğa ulaştırmamız gereken gıda malzemelerine de erişimimiz yok. Aynı zamanda yakıt da yok" uyarısında bulundu.

BM Kadın Birimi'nin son yaptığı anketteki verilere göre, "Gazze'de 700 bin kadın ve kız bulunduğunu" ve hiçbirinin gidecek başka bir yeri bulunmadığını açıklayan Dujarric, "Kadın ve kızların yüzde 93'ünün kendilerini evlerinde ve sığınaklarda güvenli hissetmediğini" ve kadınların yüzde 80’inin bunalım yaşadığını ifade etti.