Fransa'da 4-5 bin Euro kazanıyorum. Türkiye'de 10 bin Euro maaş verseler bile dönmem

Yapılan sokak röportajları zaman zaman içinde yaşadığımız içler acısı durumu yine yeniden gözler önüne seriyor. Bunlardan bir tanesi sosyal medyada binlerce insanın önüne çıktı. Fransa’da yaşayan bir gurbetçi vatandaşımızın anlatımı ile gerek ekonomik gerekse de sosyal güvence olarak ne durumda olduğumu yansıttı.

Fransa’da inşaat işi ile uğraşan gurbetçi, aylık olarak 4-5 bin Euro kazandığını ifade etti. Muhabir ise aylık olarak ne kadar kira verdiğini sorunca, çok güzel bir yerde en fazla bin Euro kira alındığı cevabını aldı.

Sunucu bu defa kira dışında cebinde kalan 4 bin Euro ile arabasına binerek Almanya’nın başkenti olan Berlin’e bir tur atılıp atılamayacağını sordu. Gurbetçi adam kendisinden emin olarak 50 defa yapılabileceğini söyledi. Konuşması sırasında cebinden çıkardığı son model iPhone marka telefonunu gösterdi ve Türkiye’deki insanların kılıf için sıraya girdiklerini, çokça korumaya çalıştıklarını söyledi.

Aynı durumun Fransa’da geçerli olmadığını, orada cep telefonunun 600 Euro olduğunu, 3 günlük para ile telefonunun alınabildiğini açıkladı.

Sunucu bu defa gurbetçiye, Türkiye’deki herkesin gözü kapalı evet diyeceği bir teklif sundu. İstanbul Bağdat caddesinde 3+1 daire, 10 bin Euro maaş ve sıfır Audi marka bir otomobil vereceğini, bunun karşılığında Türkiye’de yaşamasını teklif etti.

Gurbetçi adam çok net bir şekilde hayır cevabını verdi. Gerekçe olarak ise Türkiye’de güvence olmadığını öne sürdü. Röportaj sosyal medyada gündem oldu. İzleyenlerin ekseriyetle çoğunluğu gurbetçi adama hak verdi.

3 tarafı deniz ile kaplı, her bölgesinde ayrı bir ekonomik gücün mümkün olduğu, genç nüfusun bu kadar fazla olduğu bir ülkede yaşanan bu denli bir ekonomik yoksulluğun sebebinin herkes tarafından bilindiği yorumu yapıldı.