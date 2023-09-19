Fransa'da 7 okul terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı

Fransa'nın Seine-Maritime Valiliği, terör saldırısı içerikli tehdit mesajları alan 7 okulun tahliye edildiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Fransa'da 7 okul terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı

Fransa yerel basınındaki habere göre, Seine-Maritime Valiliği, Rouen kenti civarında 6 okula terör saldırısı içerikli tehdit mesajlarının gönderildiğini açıkladı.

Valilik, henüz herhangi bir tehdidin tespit edilmediğini ve söz konusu 6 okulun tahliyesinin sağlandığını belirtti.

Polis, 6 okulda araştırma başlatırken Rouen Savcılığı da olayla ilgili soruşturma açtı.

İHBAR SAHTE ÇIKTI

Öte yandan, Paris'in banliyösü Saint-Denis'de, 1800 öğrencisi bulunan Paul Eluard Lisesi bomba ihbarı nedeniyle sabah saatlerinde tahliye edildi. Bomba imha ekipleri liseye intikal ederken ihbarın sahte olduğu belirlendi. Lisenin bağlı olduğu Creteil Akademisi sahte ihbara ilişkin şikayetçi olacak.

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