Olivier Giroud sakatlandı. Fransa'da Arjantin maçı öncesi büyük şok

Fransa'nın L’Equipe gazetesi takımın golcü ismi Olivier Giroud’un sakatlandığını, Arjantin karşısında ilk 11'de başlama şansının düşük olduğunu yazdı.

Haberde Giroud'un dizindeki sakatlığın ciddi olduğu belirtildi.

Karim Benzema'nın yokluğunda takımın en önemli gol silahı olan Giroud, Katar'da şu ana kadar 4 gol atmıştı.

Giroud, toplam 53 golle Fransa Milli Takımı'nda en çok gol atan futbolcu konumunda bulunuyor.