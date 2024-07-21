Fransa'da aşırı yağış sele neden oldu. Turuncu alarm verildi

Kaynak: AA
Fransa'da aşırı yağış sele neden oldu. Turuncu alarm verildi

Fransa’nın Haute-Marne vilayetinde şiddetli fırtına ve yoğun yağış sonucu meydana gelen selde 5 kişi hastaneye kaldırıldı ve birçok araç su altında kaldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, ülkenin kuzey vilayetlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Haute-Marne vilayetinde “turuncu alarm” verdi. Yoğun yağış ve şiddetli fırtına sonucu oluşan selde 5 kişi hipotermi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı, 30 kişi tahliye edildi ve 60 evde elektrik kesintisi yaşandı.

Haute-Marne Departman Konseyi’nin sosyal medya hesabına göre, sokaklarda sadece birkaç dakika içinde 1 metreden fazla su birikti ve acil servisler toplam 80 olaya müdahale etti. Ayrıca, sular altında kalan araçlar ve binalarda meydana gelen hasarın görüntüleri de paylaşıldı. Meteo France, dün yaptığı açıklamada, güneyden kuzeye bölgeyi etkisi altına alacak “dolu ve yoğun yağışların eşlik edeceği kuvvetli fırtınaların” beklendiğini belirtmişti.

Turuncu alarm verilen diğer vilayetler arasında Ardennes, Marne, Aube, Cote-d’Or, Yonne, Nievre, Cher, Saone-et-Loire, Loire, Puy-de-Dome ve Allier bulunuyor.

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