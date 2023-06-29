Fransa'da AZTV çalışanlarına saldırıya Fahrettin Altun'dan tepki

AZTV çalışanları, Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün, polisin ateşi sonucu ölümünün ardından gerçekleştirilen gösterileri haberleştirirken saldırıya uğradı. Fahrettin Altun ise saldrıya tepki gösterdi.

Fransa'da AZTV çalışanlarına saldırıya Fahrettin Altun'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendiklerini sosyal medya hesabından ifade etti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avrupa'nın insan hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında günden güne irtifa kaybettiğini gözler önüne seren, basın ve haber alma hürriyetine yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Fransız makamlarının ve kolluk kuvvetlerinin saldırının faillerini derhal tespit edip yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı kıymetli kardeşim Sayın Hikmet Hacıyev'i de telefonla arayarak bu menfur saldırının aydınlatılması için Türkiye olarak bütün imkanlarımızı kullanacağımızı kendisine ifade ettim."

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Fahrettin Altun, saldırıda yaralanan Azerbaycanlı gazetecilere acil şifalar diledi, kendileri nezdinde tüm kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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