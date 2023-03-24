﻿Fransa’da protestolar büyüyor. Belediye binasını ateşe verdiler

Fransa’da emeklilik yaşının 62'den 64’e yükseltilmesi protestolarında Bordeaux kentinde belediye binası ateşe verildi.

Guardian’da yer alan habere göre, ülke çapında dün 1 milyondan fazla kişi emeklilik yaşını protesto etmek için sokağa çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre başkent Paris’teki yürüyüşe 120 bin kişi katıldı.

Sendikalar ülke genelinde 3,5 milyon kişinin işsiz kaldığını iddia ederken, yetkililer rakamın çok daha düşük olduğunu, 1,1 milyonun biraz altında olduğunu öne sürdü.

BELEDİYE BİNASINI ATEŞE VERDİLER

Bu tartışmaların gölgesinde protestolar devam ederken göstericiler Bordeaux belediye binasını ateşe verdiler. Olayın görüntülerinde, belediye binasının ön kapısının alev aldığı görülüyor.

Protestocuların eylemleri devam ederken Paris’te polis ve protestocu grupları gece geç saatlere kadar çatıştı.

Başkentteki gösterilerde 80 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şehirde barikatlar kuruldu, polisle eylemciler arasında çatışma çıktı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti, Salı günü Meclis’te yapılan güven oylamasını az bir farkla da olsa kazanmıştı.