Fransa'da bir grev de demiryolu çalışanlarından

Kaynak: AA
Fransa'da bir grev de demiryolu çalışanlarından
Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla Fransız demir yolu şirketi (SNCF) çalışanları, 15-18 Şubat tarihlerinde greve gidecek.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, ülkede faaliyet gösteren Sud Rail ve CGT sendikaları, demir yolu işçileri için çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maaşlarında artış ve erken emekli olma talebiyle grev çağrısında bulundu.

Sendikaların gerçekleştireceği ve 3 gün sürecek greve katılma oranının yüzde 70 ila 90 olacağı tahmin ediliyor.

İşçi sendikası FO Cheminots'un sekreteri Daniel Ferte, SNCF'nin tren başına 2 çalışan sözü verdiğini ancak bu durumun bütün seferlerde uygulanmadığını belirterek yoğun çalışma saatlerinden dolayı şikayette bulundu.

Sendika Sekreteri Ferte, hafta sonu ve resmi tatillerde çalışmalarının yanı sıra her gün değişen düzensiz çalışma saatlerinden de memnun olmadıklarını da vurguladı.

Başbakan Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, Fransız toplumunun grevi bir "hak" olduğunu bildiğini ancak çalışmanın da bir "sorumluluk" olduğunu vurguladı.

Attal, ülkede hemen hemen her tatil döneminde grev yapan demir yolu çalışanlarının tutumuna yönelik "artık alışkanlık haline getirilen grevlerin, şirketin itibarına zarar verdiği" değerlendirmesinde de bulundu.

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