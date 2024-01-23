Fransa'da bir rahip, vaftiz töreninde ağlayan bebeğe tokat attı

17 Haziran tarihinde Fransa'nın Seine-et-Marne bölgesinde yaşanan olayda, bir rahip vaftiz töreninde ağlayan bir bebeği susturmak için tokat attı. Olayın basına yansımasının ardından Meaux Bölgesi Piskoposluğu'nun basın danışmanı, 89 yaşındaki rahibin yaşından dolayı böyle bir hata yaptığını ve aileden özür dilediğini açıkladı. Şiddet uygulayan rahibin görevi askıya alındı. 2018 yılında yaşanan bu olay, sosyal medyada tekrar gündeme gelerek kullanıcılar arasında geniş bir tartışmaya neden oldu.