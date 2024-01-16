Fransa'da çiftçilerden hükümete protesto

France Bleu'de yer alan habere göre, sendikaların öncülüğünde Avignon şehrinde bir araya gelen 300'e yakın çiftçi, traktörleriyle bölge valiliğine doğru hareket etti.

Üretim maliyetlerindeki artış ve destek ödemelerindeki yetersizlikler nedeniyle zor durumda olduklarını ve kar elde edemediklerini söyleyen çiftçiler, bu durumu protesto etmek için mahsullerini valilik binasının önüne döktü.

Meydanlara inen çiftçiler, tarım atıklarını yakarak, hükümetin tarım politikalarına da yoğun tepki gösterdi.

Avrupa Birliği'nde (AB) akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle son dönemde Almanya'da da benzer şekilde binlerce çiftçinin katıldığı protestolar gerçekleştiriliyor.

Polonya'da da hemen hemen benzer taleplerde bulunan ve ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması isteyen çiftçiler ile kamyoncular haftalardır sokak eylemlerinde bulunuyorlar.