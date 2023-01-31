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Fransa'da emeklilik refermuna kazan kaldırıldı. Genel grev başladı Fransızlar yolda kaldı

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği grev ve gösteriler başladı

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:25
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Fransa'da emeklilik refermuna kazan kaldırıldı. Genel grev başladı Fransızlar yolda kaldı

Fransa'da emeklilik refermuna kazan kaldırıldı. Genel grev başladı Fransızlar yolda kaldı
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Fransızlar sokağa çıktı. Nedeni ise emeklilik reformu. Sendikaların çağrısıyla çok sayıda kentte enerji, ulaşım, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörün katılım sağlayacağı gösteriler nedeniyle ülke genelinde Fransızların sokaklara inmesi bekleniyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, halk 300'den fazla noktada hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reformunu protesto edecek.

Başkent Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinde sabahın ilk saatlerinde yüzlerce kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşurken, bazı tren garları göstericilerce basıldı.

Polis, istasyonları basan protestoculara müdahale etti.

ÜLKE İÇİN 'KARA GÜN'

Grev nedeniyle kara ve hava ulaşımında da aksaklıkların yaşanması öngörülüyor.

Çok sayıda sendikayı bünyesinde barındıran Genel İş Sendikası (CGT), ülkenin ana enerji sağlayıcısı konumundaki EDF santrallerinde elektrik üretiminin 3 bin vatlık bir düşüş kaydedilmeye başladığını açıkladı.

Nükleer santrallerde de enerji üretimi önemli ölçüde düştü.TotalEnergies'ye bağlı rafineri ve depolarda çalışanların tamamına yakını grev kararı aldı.

Paris merkezli Avrupa'nın önde gelen sosyal bilimler üniversitelerinden Science Po çalışanları ve öğrencileri de grev ve protestolara destek verdi.

Fransız basını, 1 milyondan fazla kişinin gösterilere katılmasının öngörüldüğünü aktararak, grev ve protestolardan kaynaklı ulaşım ve enerji dahil birçok sektörde yaşanacak aksamalar nedeniyle bugünü ülke için "kara gün" olarak niteledi.

İçişleri Bakanlığı, gösteriler kapsamında ülke genelinde 11 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini açıklamıştı.

TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, önde gelen 8 sendika, halkı bugün tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.

RADİKALLER DESOKAĞA ÇIKABİLİR

Paris'teki gösteriye 1000 ila 2 bin sarı yeleklinin ve 200 ila 400 "radikal" kişinin katılması bekleniyor.

Tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı 30 Ocak'ta Ulusal Meclis'in sosyal işleriyle ilgili komisyonunun önüne gelirken, 6 Şubat tarihinde itibaren Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.

 

 

 

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