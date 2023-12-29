Fransa’da gemide yangın çıktı. 20 Türk denizci kurtarıldı

Bretonya'nın Penmarch kasabası açıklarında dün "Guana" isimli Panama bayraklı gemide makineler alev aldı. Yangın sebebiyle geminin motoru kullanılamaz hale geldi.

Motor tamir edilemediği için 150 metrelik geminin mürettebatı zor durumda kaldı.

Atlantik Deniz Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, gemideki 20 Türk denizcinin bir kısmı hava yoluyla bir kısmı deniz yoluyla tahliye edildi.

Helikopterle tahliye edilen 14 Türk denizci, dün yerel saatle 23.00 sularında Lanveoc-Poulmic deniz hava üssüne getirildi.

Diğer 6 Türk denizci ise Fransa'nın Brest kenti istikametindeki Esperanza del Mar isimli İspanyol gemisiyle tahliye edildi.

Abeille Bourbon isimli römorkör gece Guana gemisine yanaştı. Römorkörün bugün gemiyi Brest'e ulaştıracağı düşünülüyor.

Guana gemisinin Türkiye'ye demir talaşı götürdüğü ifade edildi.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye'nin Nant Başkonsolosluğu 20 Türk denizcinin durumuyla ilgili Fransız yerel makamlarıyla temaslarını sürdürüyor.