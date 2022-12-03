3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da iç hatlar uçuşları sınırlandırılıyor

Fransa'da iç hatlar uçuşları sınırlandırılıyor

Fransa, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeni bir karar aldı. Bu kapsamda, iç hat uçuşları sınırlandırıldı. Trenle 2 buçuk saat mesafedeki yerlere uçuşlar kaldırılıyor.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 20:19
Takip Et

Fransa'da iç hatlar uçuşları sınırlandırılıyor

Fransa'da iç hatlar uçuşları sınırlandırılıyor
+
Aa
-

Fransa'da iç hat uçuşlarına kısıtlanma getiriliyor. Artık, trenle 2 buçuk saat süren mesafelere uçak seferi olmayacak.

Gerekçe, iklim değişikliği ile mücadele. Karbon emisyonunu 2030'da, 1990 yılı seviyelerine göre yüzde 40 azaltmak hedefleniyor.

Öneri, geçen sene Fransız Parlamentosu'ndaki oylamada kabul edilmişti.

Kararın, Avrupa mevzuatına uygun olması için Avrupa Komisyonu ile Fransız hükümeti arasında görüşmeler yapıldı.

Komisyon, yeşil ışık yaktı. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karara göre, trenle 2 buçuk saatten kısa süren mesafelerde iç hat uçuşları kaldırıldı. Yolcular bunun yerine demir yoluyla ulaşımı tercih edecek. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
3
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
4
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
5
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
6
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿ Ustanın çorabı kaynak yerinden çıkınca gerçek ortaya çıktı. 3 aracı birleştirip 7 milyon TL'lik Audi yapmışlar.
7
﻿ Ustanın çorabı kaynak yerinden çıkınca gerçek ortaya çıktı. 3 aracı birleştirip 7 milyon TL'lik Audi yapmışlar.
﻿ Ustanın çorabı kaynak yerinden çıkınca gerçek ortaya çıktı. 3 aracı birleştirip 7 milyon TL'lik Audi yapmışlar.
﻿Evinde tadilat yapıyordu. Elektrik akımına kapıldı
﻿Evinde tadilat yapıyordu. Elektrik akımına kapıldı
﻿Evinde tadilat yapıyordu. Elektrik akımına kapıldı
﻿Azerbaycan'dan İran'a nota
﻿Azerbaycan'dan İran'a nota
﻿Azerbaycan'dan İran'a nota
﻿Belarus ve Rusya'dan bölgesel güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokol
﻿Belarus ve Rusya'dan bölgesel güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokol
﻿Belarus ve Rusya'dan bölgesel güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokol
﻿Telefonlardaki uçak modu için tarihi adım
﻿Telefonlardaki uçak modu için tarihi adım
﻿Telefonlardaki uçak modu için tarihi adım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.