Fransa'da iç savaş hiç olmadığı kadar yakın. Aşırı sağcılar sokağa indi

Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçilerinden Marine Le Pen'in destekçileri sokağa inip ellerine geçirdikleri beyzbol sopalarıyla protestoculara saldırdı. Yaşanan durum "İç savaş hiç olmadığı kadar yakın" şeklinde yorumlandı

Fransa'da iç savaş hiç olmadığı kadar yakın. Aşırı sağcılar sokağa indi

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün hayatını kaybetmesinden bu yana düzenlenen gösterilerde polisle protestocular arasındaki çatışmanın dozu arttı. Karakolların, kamu binalarının, araçların yağmalandığı ülkede 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi.

"İÇ SAVAŞ HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN"

Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçilerinden Marine Le Pen'in destekçileri sokağa inip sopalarla protestoculara linç girişiminde bulundu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde bazı kişilerin ellerine geçirdikleri beyzbol sopalarıyla eylemcilere saldırdıkları anlar yer alırken, görüntüler "Fransa iç savaşa hiç olmadığı kadar yakın" yorumlarına neden oldu.

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