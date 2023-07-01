Fransa’da İngilizce ve Fransızca ders veren akademisyene akıl almaz tavsiye: “Fransızca öğrenin”

Habertürk TV'de Fransa'da sokakların alev alması konuşulurken ilginç anlar yaşandı.

Mehmet Akif Ersoy'un sunuculuğunu üstlendiği Ana Haber Bülteni'nde Avukat Kerim Üster'in France 24'te yorumculuk yapan, Sorbonne'da doktora tezi hazırlayan, akademide Fransızca ve İngilizce dersler veren Deniz Bağrıaçık'a yönelik sözleri şaşkınlığa uğrattı.

Bağrıaçık'a 'Fransızca öğrenin de Paris'te gezip durumu beraber yaşayalım da gezelim' diyen Üster'e Mehmet Akif Ersoy; "Yayında ırkçılık gibi oldu. Fransızca öğrenmese ne olur? Bilmeyedebilir, bilmese ne olur?" ifadeleriyle Üster'e tepki gösterdi.

Üniversitede Fransızca ve İngilizce dersler verdiğini hatırlatan Bağrıaçık; "Kimse Fransızca bilmek zorunda değil..." dedi.