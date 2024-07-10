Fransa'da Jonas Vingegaard uçtu

111. Fransa Bisiklet Turu’nun 11. etabı, Visma-Lease a Bike takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard tarafından kazanıldı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı olarak kabul edilen organizasyon, Evaux-les-Bains ile Le Lioran arasındaki 211 kilometrelik etapla devam etti.

Vingegaard, son 50 kilometredeki tırmanma ve iniş bölümlerinin bulunduğu dağ etabını 4 saat 58 dakikada tamamlayarak Tadej Pogacar’ın (BAE Emirates takımı) bir saniye önünde birinci oldu.

Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü ve Fransa Turu’nu 2020 ve 2021’de kazandı. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 1 dakika 6 saniyeye çıkardı.

Turun 12. etabı, yarın Aurillac ile Villeneuve-Sur-Lot arasındaki 203.6 kilometrelik parkurda gerçekleşecek.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla sona erecek.

Genel klasmanın ilk üç sırasındaki bisikletçiler ise şöyle:

1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 45 saat 34 saniye

2. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +1 dakika 6 saniye

3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +1 dakika 14 saniye