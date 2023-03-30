Fransa'da polis yüzünden gözünü kaybeden gence tazminat ödenecek

Fransız basınındaki habere göre, Paris Adli Mahkemesi, Mantes-la-Jolie kentinde 2019'da Fransız polisinin attığı plastik mermi nedeniyle sağ gözünü kaybeden Amadou N. isimli 23 yaşındaki gencin davasına ilişkin kararı açıkladı.
Mahkeme, Fransız devletinin Amadou N'ye 15 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.
NE OLMUŞTU
Mantes-la-Jolie'de 2019'da patlak veren şiddet olayları sırasında evine dönen Amadou N'nin, sağ gözüne polisin attığı plastik mermi isabet etmişti. Amadou N, sağ gözünün görme yetisini kaybetmişti.
Polise yönelik pusuya karıştığı gerekçesiyle 6 ay tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Amadou N, 2020'de suçsuz bulunmuştu. (AA)