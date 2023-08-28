Fransa'da türban ve peçeden sonra çarşaf da yasaklandı

Fransa’da türban ve peçe yasaklarına bir yenisi eklendi. Ülkedeki devlet okullarında çarşaf ve abaya gibi kıyafetlerin giyilmesi yasaklanıyor.

Fransa'da türban ve peçeden sonra çarşaf da yasaklandı

Fransa’da devlet okullarında çarşafa yönelik bir karar alındı. Fransa’daki devlet okullarında çarşaf ve abaya gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı açıklandı. Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal bir televizyon programında verdiği röportajda, “Artık okullarda (Müslüman kadın öğrencilerin) çarşaf giymemesine karar verdim. Bir sınıfa yürüdüğünüzde öğrencilerin dinini sadece onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz” dedi.

Bakan Attal, laiklik tanımına ilişkin de konuştu ve “Laiklik kişinin kendisini okul aracılığıyla kurtarma özgürlüğüdür” dedi.

Attal sözlerinin devamında, abaya için “laikliğin sığınağı olması gereken okullar üzerinde cumhuriyetin direnişini test eden bir dini dışavurum” ifadesini kullandı.

Fransa’da 2010 yılında kamuya açık alanlarda peçe ile dolaşılması da yasaklandı.

Fransa’da 2004'te okullarda türban, 2010 yılında kamuya açık alanda peçe kullanımı yasaklanmıştı. Devlet okullarında dini sembollere yer verilmesini istemeyen Fransa, bu tür kararları laiklik değerlerini koruma maksadıyla alıyor.

Hristiyanlık ve Yahudilik sembollerini giymek daha önce yasaklanmıştı.

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