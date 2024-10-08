Fransa’da turuncu alarm

Kaynak: AA
Fransa’da turuncu alarm

Fransa'da 19 vilayette sel ve fırtına tehlikesi nedeniyle turuncu alarm verildiği açıklandı.

Ulusal meteoroloji ajansı Metro-France, Pyrenees-Atlantiques ve Hautes-Pyrenees vilayetlerinde saatteki hızı 150 kilometreye ulaşabilecek rüzgarlara, başkent Paris’in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesi dahil 17 vilayette ise şiddetli yağışların yol açabileceği sellere karşı uyardı.

Ülkenin 19 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Şiddetli yağışların Rhone Nehri ve çevresinde hasara yol açtığı Lyon'da su baskınları yaşandı.

İtfaiye ekipleri Lyon ve çevresinde kötü hava koşullarından kaynaklı 20'den fazla olaya müdahale ederken, yetkililer su baskınları ve ağaçların devrilmesi riskine karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

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