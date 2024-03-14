Fransa'da yakalanan 8 bin 659 tarihi eser Türkiye’ye iade edilecek

Kaynak: İHA
Fransa'da yakalanan 8 bin 659 tarihi eser Türkiye’ye iade edilecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fransa'da ele geçirilen 8 bin 659 tarihi eserin Türkiye'ye iade edileceğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bu sürecin Avusturya'da bir müzayede firmasında satışa çıkan Anadolu kökenli sikke ve eserlerin 2019'da Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından tespitiyle başladığını belirtti.

Fransız kolluk kuvvetlerinin Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan eserleri pazarlayan kişilere karşı geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığını vurgulayan Bakan Ersoy, Türk polisinin gerçekleştirdiği Anadolu ve Miras Operasyonu ile bu suç şebekesinin Türkiye ayağının çökertildiğini aktardı.

Dünya Gümrük Örgütü'nün ülkeler arası koordinasyonu sağlayarak bilgi akışını güçlendirdiğini dile getiren Bakan Ersoy, Fransız Gümrük ve İstihbarat Birimi tarafından ele geçirilen eserler arasında sikke ve yazıtların da bulunduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, Fransa Gümrük ve İstihbarat Birimi ile diğer ilgili kurumlara teşekkürlerini iletti.

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