Fransa’da yeni hükümet kuruldu

Fransa'da 2,5 aylık belirsizlik sürecinin ardından yeni hükümet nihayet kuruldu. Ulusal Meclis'in askıda kaldığı ve ülke içindeki siyasi bölünmelerin derinleştiği seçimlerin üzerinden geçen bu süre zarfında, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un sol ittifakın adayı yerine Michel Barnier'i başbakan olarak atadığı belirtildi. 39 üyeli kabinede, 33 yaşındaki Antoine Armand maliye bakanı, Jean-Noel Barrot ise dışişleri bakanı olarak görev yapacak. Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ise görevine devam edecek.

7 Temmuz'da gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde birinci olan Yeni Halk Cephesi, başbakan adayı olarak Lucie Castets'i göstermişti. Ancak Macron, Castets'in Ulusal Meclis'te güven oyu almasının mümkün olmadığını belirterek, onu başbakan olarak atamayı reddetti. Bunun yerine, 5 Eylül'de merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisi'nden Michel Barnier'i başbakan olarak atama kararı aldı. Barnier, başbakan olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sol görüşlü politikacılar da dahil olmak üzere her kesimden politikacıların bulunduğu bir hükümet kurmaya açık olduğunu ifade etti. Ancak Barnier'in başbakanlığı ülkede protestolara yol açtı.