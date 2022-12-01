Sürücüler göstericileri kaldırıma attı. İklim aktivistleri yolu oturarak kapattı

Fransa'da yola oturarak trafiği kapatan, iklim aktivistlerine araç sürücüleri müdahalede bulundu. Görüntülerde, aracından inen bir adamın, aktivistleri teker teker eliyle çekip yol kenarına attığı anlar yer aldı.

Videolar, sürücülerin agresif bir şekilde bağırıp el kol hareketleri yaptığını, bazen aktivistlerden bazılarını fiziksel olarak alıp sürüklediklerini ve polisin yolları açmaya çalıştığını gösteriyor.

Yolda oturan iklim aktivistlerini, adeta yakalarından tutup kenara atıldığı anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.