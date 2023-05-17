Fransa'dan büyük başarı: 1982'den bu yana en düşük seviyeyi yakaladılar

Fransa'da işsizlik seviyesinin yüzde 7.1 oranına gerilemesi büyük başarı olarak görüldü.

Fransa'dan büyük başarı: 1982'den bu yana en düşük seviyeyi yakaladılar

Editör: Sami Gürel

LeFigaro'da yer alan habere göre, 2023'ün ilk çeyreğinde işsizlik seviyesinin yüzde 7.1 olması bekleniyor. Bu durum tam istihdam hedefine doğru Fransa'nın emin adımlarla gittiği yorumlarını da beraberinde getirdi.

Ulusal istatistikçiler yayınladıkları verilerde işsizlik oranlarının nerdeyse sabit kaldığını ancak, yine de ölçülen dönemde işsiz sayısının 7 bin kişi azaldığını bildirdi. Bu durumun 1982'den bu yana en düşük işsizlik seviyesi olduğu bildirilirken, Macron'un işsizlikle mücadelede olan başarısına vurgu yapıldı.

Yayınlanan istatistiklere göre, kadınlarda işsizlik oranı %6,8 iken, erkeklerde bu oranın %7,4 olduğu açıklandı. 15-24 yaş arası gençlerin işsizlik oranı ise yeniden %16,6'ya düşerek 1989'dan beri en düşük seviyeye indi.

Çalışma Bakanı Olivier Dussopt da bu iyi sonuçları memnuniyetle karşıladığını belirterek, ''Tam İstihdam Hedefine ulaşma çabalarımız bu rakamlara yansıdı. devam ediyoruz'' dedi.

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