Fransa'dan Lavrov'un 'Afrika' sözlerine 'yalanlama'

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, bakanlık adına yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Legendre, Lavrov'un "Fransa'nın terörü desteklediğine dair" ifadelerine ilişkin, "Sergey Lavrov'un, Fransa'nın terörü desteklediğine yönelik utanmazca yalanlarına cevap vermeyeceğiz diye düşünüyorum. Aksine, Fransa'nın terörle mücadelede Afrika ülkelerinin yanında olduğunu ve anmak istediğim çok sayıda askerimizi bu kapsamda kaybettiğimizi hatırlatmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele vurgusu

Legendre, Fransa'nın, Afrika ülkelerinin talebiyle terörle mücadele için bölgede olduğunu öne sürdü.

Ülkesinin Afrika ülkelerinin iç işlerine müdahalede bulunmadığını savunan Legendre, Fransa'nın bu ülkelerle ilişkilerinin "eşit ortaklık ve egemenliklerine saygı çerçevesinde" yürütüldüğünü aktardı.

Legendre, Paris makamlarının, Vagadugu yönetimine, "Fransa'nın bu ülkedeki (askeri) varlığının gelen talep ve yapılan anlaşma kapsamında olduğunu" ilettiğini belirtti.

Fransa, Burkina Faso Büyükelçisini çağırdı

Legendre, istişare için Burkina Faso Büyükelçisini de çağırdıklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 24 Ocak'ta, Fransa'nın, Afrika ülkelerinin iç işlerine müdahalede bulunduğunu belirterek "Fransa, Libya'da teröristleri destekleyerek Afrika'da hala gözlemlenen terör döngüsünü kışkırttı." ifadesini kullanmıştı.

Fransız basını dün, Burkina Faso hükümetinin bu hafta, ülkelerinde konuşlu Fransız güçlerinin statülerine ilişkin 2018'deki anlaşmanın feshedildiğini Fransa'ya resmi olarak bildirdiğini ve Fransa'nın bir ay içinde bu ülkedeki askerlerini çekeceğini aktarmıştı.