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Fransa'dan Pekin'e kritik ziyaret

Çin'e üç günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki ülkenin ekonomik bağlarını koparmamaktan yana olduğunu açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuşan Macron, barışçı çözümü için Çin'in büyük rol oynayabileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 20:50
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Fransa'dan Pekin'e kritik ziyaret

Fransa'dan Pekin'e kritik ziyaret
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç günlük resmi ziyaret için Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Macron, yaptığı açıklamalarda, Çin ile ekonomik bağları koparmaya karşı olduğu mesajını verdi.

Macron, Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması beklentisini dile getiren Macron, Pekin yönetiminin sorununun barışçı çözümü için "büyük rol oynayabileceğini" ifade etti.

"ÇİN İLE BAĞLARIMIZI KOPARMAMALIYIZ"

Fransa'nın Çin ile bağlarını geliştirmekten yana olduğunu belirten Macron, "Çin ile bağlarımızı koparmamalı, kendimizi Çin'den uzaklaştırmamalıyız." dedi.Pekin'de Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşen ve ardından onuruna verilen devlet yemeğine katılan Macron, 7 Nisan'da Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'yu ziyaret edecek. İki lider orada yeniden buluşacak.

Çin Devlet Başkanı Şi, ülke liderleriyle nadiren başkent Pekin'in dışında görüşüyor. Çin'in önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden olan Guangcou'daki buluşma, Şi'nin ABD ile jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde Avrupa ile ilişkilere ve özellikle ekonomik bağların sürdürülmesine verdiği önemin işareti olarak yorumlanıyor.

Fransa, Avrupa ülkeleri içinde Almanya ve Hollanda'nın ardından Çin'in en büyük üçüncü ortağı konumunda bulunuyor.

ÇİN, MACRON ZİYARETİNİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Çin ayrıca Macron'un Çin ile Batı arasında artan jeopolitik rekabette üçüncü bir yol arayışı öneren fikirlerini Avrupa ile son dönemde bozulan ilişkilerini düzeltmek için fırsat olarak görüyor.

Şi, en son 2018'de Hindistan ile yaşanan sınır gerilimin ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Hıbey eyaletinin merkezi Vuhan'da gayriresmi nitelikte bir zirve gerçekleştirmişti. İki lider burada en az dört kez yüz yüze görüşmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'deki ziyaretinde de de iki lider, hızlı trenle Pekin yakınındaki Tinecin şehrini ziyaret etmiş, burada bir buz hokeyi maçını izlemişti.

Macron ile Pekin dışında yapılacak görüşmenin de özellikle ekonomik ve ticari bağların geliştirilmesi mesajını içeren özel bir ağırlama olduğu değerlendiriliyor.

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