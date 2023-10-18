Fransa’nın 6 şehri için bomba ihbarı panik yarattı

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ikinci bir emre kadar Lille, Bron, Nice, Nantes, Toulouse ve Beauvais'daki havalimanlarında hiçbir uçağın havalanmayacağını ve uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Edinilen bilgilere göre polis yetkilileri gün içinde adı geçen havalimanlarıyla alakalı elektronik posta yoluyla bomba ve saldırı ihbarı aldı.

Yapılan ihbar sonrasında derhal uçuşlar iptal edildi ve havalimanlarının tahliyesine başlandı. Güvenlik güçleri ihbar yapılan havalimanlarında arama çalışmalarına başladı.

Havalimanlarına iniş yapan uçaklardaki yolcuların terminale girişine izin verilmezken, terminaldeki yolcuklar ise havalimanından tahliye ediliyor.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da havalimanlarının boşaltıldığı görülüyor.