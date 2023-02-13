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Fransa'nın en eski nükleer santralinde radyoaktif sızıntı tespit edildi

Fransa'daki Bugey nükleer santralinde radyoaktif sızıntı tespit edildi. Ülkenin ana enerji sağlayıcısı EDF, bakım ihmali nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 21:13
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Fransa'nın en eski nükleer santralinde radyoaktif sızıntı tespit edildi

Fransa'nın en eski nükleer santralinde radyoaktif sızıntı tespit edildi
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Fransa'nın Lyon kentine elektrik sağlayan ülkenin en eski nükleer santralinde radyoaktif sızıntı tespit edildi.

AA'nın ülkenin ana enerji sağlayıcısı EDF'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Lyon'a 30 kilometre mesafedeki Bugey Nükleer Santrali'ndeki iki reaktörün atık suyunda Aralık 2022'de yapılan ölçümlerde yüksek seviyelerde trityum sızıntısının gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ölçümlerde ilk olarak reaktörlerden birinde yüksek oranda radyoaktif sızıntı tespit edildiği, daha sonraki ölçümlerde de yine yüksek oranda olmasa da önemli ölçüde radyoaktif bulgulara rastlandığı ifade edildi.

İÇME VE YER ALTI SULARINA KARIŞMA İHTİMALİ OLMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Buna rağmen bu sızıntının sonuçlarının tehlike oluşturmadığından bahsedilen açıklamada, radyoaktif sızıntının içme suyu dahil yer altı sularına karışma ihtimalinin olmadığı ileri sürüldü.

Açıklamada, 6 Ocak'tan itibaren ise radyoaktif sızıntı seviyesinin tehlike eşiğinin altına düştüğü belirtildi.

BAKIM İHMALİ NEDENİYLE SADECE 3 BİN AVRO PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Uzmanlar, santralin altında yüzlerce kilometrelik boru şebekesinin bulunduğuna ve santralin yakınındaki boruların bakımı yapılsa dahi uzaktakilerin eskimesi nedeniyle tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor.

EDF yakın zamanda bakım ihmali nedeniyle 3 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Ağustos 2022'de de bir reaktöründe yangın çıkan ülkenin bu en eski nükleer santralinde bugüne kadar toplam 5 kez radyoaktif sızıntı tespit edilmiş oldu. 

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