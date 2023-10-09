Fransa'nın Korsika Adası'nda çok sayıda patlama meydana geldi

Fransa'nın Korsika Adası'nda farklı kentlerde patlamalar meydana geldiği belirtildi.

KAYNAK: AA
Fransa'nın Korsika Adası'nda çok sayıda patlama meydana geldi

Corse Matin gazetesinin haberine göre, gece Korsika Adası'nın Vico, Tavaco, Alata ve Bastelicaccia kentlerinde patlamalar meydana geldi.

İlk patlama yerel saat ile 22.30 sularında gerçekleşti. Adanın farklı kentlerinde itfaiye ekipleri patlamaların olduğu noktalara intikal etti.

Alata kentinde bir villa patlamada hasar alırken bölgeye bomba imha ekibi gönderildi.

GAZ ŞİŞESİ BULUNDU

Haute-Corse vilayetinde ise en az 6 patlama meydan geldi.

Bu vilayetteki Brando kentinde 14 evin olduğu alanda 4 patlama oldu, evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi. Bomba imha ekipleri olay yerinde gaz şişesi buldu.

Lucciana kentinde ise inşaat halindeki bir villada ve Santa Reparata di Balagna kentinde patlama oldu.

Patlamalarda yaralanan olup olmadığı belirtilmedi.

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