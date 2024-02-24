Fransa’nın Oscar’ları sahiplerini buldu

Birçok prestijli ödüle layık görülen ve aynı zamanda Oscar adayı olan Bir Düşün Anatomisi (Anatomy of a Fall) filmi geceye damga vurdu.
Justin Triet imzalı film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı.
Triet, Cesar Ödülleri'nde 50 yıldan bu yana En İyi Yönetmen ödülünü alan ikinci kadın yönetmen oldu.
İşte 49. Cesar Ödülleri'nin kazananları:
En İyi Film: Bir Düşüşün Anatomisi
En İyi Yönetmen: Justine Triet, Bir Düşüşün Anatomisi
En İyi Kadın Oyuncu: Sandra Hüller, Anatomy of a Fall
En İyi Erkek Oyuncu: Arieh Worthalter, The Goldman Case
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Adèle Exarchopoulos, All Your Faces
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Swann Arlaud, Anatomy of a Fall
Çıkış Yapan Kadın Oyuncu: Ella Rumpf, Marguerite’s Theorem
Çıkış Yapan Erkek Oyuncu: Raphaël Quenard, Junkyard Dog
En İyi Orijinal Senaryo: Justine Triet, Arthur Harari, Anatomy of a Fall
En İyi Uyarlama Senaryo: Valérie Donzelli, Audrey Diwan, Just the Two of Us
En İyi İlk Film: Junkyard Dog, Jean-Baptiste Durand
En İyi Animasyon: Chicken For Linda!, Chiara Malta & Sébastien Laudenbach
En İyi Yabancı Film: The Nature of Love by Monia Chokri
En İyi Belgesel: Four Daughters by Kaouther Ben Hania
En İyi Görüntü Yönetimi: David Cailley, The Animal Kingdom
En İyi Görsel Efekt: Cyrille Bonjean, Bruno Sommier, Jean-Louis Autret, The Animal Kingdom
En İyi Orijinal Şarkı: Andreas Laszlo de Simone, The Animal Kingdom
En İyi Ses: Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet, Niels Barletta, The Animal Kingdom
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Stéphane Taillasson, The Three Musketeers
En İyi Kostüm: Ariane Daurat, The Animal Kingdom