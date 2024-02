Fransa’nın Oscar’ları sahiplerini buldu

Birçok prestijli ödüle layık görülen ve aynı zamanda Oscar adayı olan Bir Düşün Anatomisi (Anatomy of a Fall) filmi geceye damga vurdu.

Justin Triet imzalı film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı.

Triet, Cesar Ödülleri'nde 50 yıldan bu yana En İyi Yönetmen ödülünü alan ikinci kadın yönetmen oldu.

İşte 49. Cesar Ödülleri'nin kazananları:



En İyi Film: Bir Düşüşün Anatomisi



En İyi Yönetmen: Justine Triet, Bir Düşüşün Anatomisi



En İyi Kadın Oyuncu: Sandra Hüller, Anatomy of a Fall



En İyi Erkek Oyuncu: Arieh Worthalter, The Goldman Case



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Adèle Exarchopoulos, All Your Faces



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Swann Arlaud, Anatomy of a Fall



Çıkış Yapan Kadın Oyuncu: Ella Rumpf, Marguerite’s Theorem



Çıkış Yapan Erkek Oyuncu: Raphaël Quenard, Junkyard Dog



En İyi Orijinal Senaryo: Justine Triet, Arthur Harari, Anatomy of a Fall



En İyi Uyarlama Senaryo: Valérie Donzelli, Audrey Diwan, Just the Two of Us



En İyi İlk Film: Junkyard Dog, Jean-Baptiste Durand



En İyi Animasyon: Chicken For Linda!, Chiara Malta & Sébastien Laudenbach



En İyi Yabancı Film: The Nature of Love by Monia Chokri



En İyi Belgesel: Four Daughters by Kaouther Ben Hania



En İyi Görüntü Yönetimi: David Cailley, The Animal Kingdom



En İyi Görsel Efekt: Cyrille Bonjean, Bruno Sommier, Jean-Louis Autret, The Animal Kingdom



En İyi Orijinal Şarkı: Andreas Laszlo de Simone, The Animal Kingdom



En İyi Ses: Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet, Niels Barletta, The Animal Kingdom



En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Stéphane Taillasson, The Three Musketeers



En İyi Kostüm: Ariane Daurat, The Animal Kingdom