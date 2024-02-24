Fransa’nın Oscar’ları sahiplerini buldu

Kaynak: NTV
Fransa’nın Oscar’ları sahiplerini buldu
Fransa'nın Oscar'ları olarak bilinen Cesar Ödülleri, bu yıl 49. kez sahiplerini buldu.

Birçok prestijli ödüle layık görülen ve aynı zamanda Oscar adayı olan Bir Düşün Anatomisi (Anatomy of a Fall) filmi geceye damga vurdu.

Justin Triet imzalı film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı.

Triet, Cesar Ödülleri'nde 50 yıldan bu yana En İyi Yönetmen ödülünü alan ikinci kadın yönetmen oldu.

İşte 49. Cesar Ödülleri'nin kazananları:

En İyi Film: Bir Düşüşün Anatomisi

En İyi Yönetmen: Justine Triet, Bir Düşüşün Anatomisi

En İyi Kadın Oyuncu: Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

En İyi Erkek Oyuncu: Arieh Worthalter, The Goldman Case

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Adèle Exarchopoulos, All Your Faces

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Swann Arlaud, Anatomy of a Fall

Çıkış Yapan Kadın Oyuncu: Ella Rumpf, Marguerite’s Theorem

Çıkış Yapan Erkek Oyuncu: Raphaël Quenard, Junkyard Dog

En İyi Orijinal Senaryo: Justine Triet, Arthur Harari, Anatomy of a Fall

En İyi Uyarlama Senaryo: Valérie Donzelli, Audrey Diwan, Just the Two of Us

En İyi İlk Film: Junkyard Dog, Jean-Baptiste Durand

En İyi Animasyon: Chicken For Linda!, Chiara Malta & Sébastien Laudenbach

En İyi Yabancı Film: The Nature of Love by Monia Chokri

En İyi Belgesel: Four Daughters by Kaouther Ben Hania

En İyi Görüntü Yönetimi: David Cailley, The Animal Kingdom

En İyi Görsel Efekt: Cyrille Bonjean, Bruno Sommier, Jean-Louis Autret, The Animal Kingdom

En İyi Orijinal Şarkı: Andreas Laszlo de Simone, The Animal Kingdom

En İyi Ses: Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet, Niels Barletta, The Animal Kingdom

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Stéphane Taillasson, The Three Musketeers

En İyi Kostüm: Ariane Daurat, The Animal Kingdom

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