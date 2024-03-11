Son dakika... Oscar ödülleri belli oldu

Son dakika... Oscar ödülleri belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
2024 Oscar Ödülleri sahiplerini bulmaya başladı. ABD'nin Los Angeles kentinde, Hollywood Bulvarı'nda bulunan Dolby Theatre'da düzenlenen törenle 96. Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor.
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Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından yılda bir kez verilen Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar Ödülleri, büyük bir heyecana sahne oluyor.

İşte ilk ödüller:

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En İyi Uyarlama Senaryo ödülü: American Fiction

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En İyi Özgün Senaryo ödülü: Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomy of a Fall)

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En İyi Animasyon ödülü: The Boy and the Heron

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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü: Da’vine Joy Randolph

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En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı ödülü: Zavallı Şeyler (Poor Things)

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En İyi Kostüm Tasarımı ödülü: Zavallı Şeyler (Poor Things)

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En iyi Prodüksiyon Tasarımı ödülü: Zavallı Şeyler (Poor Things)

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En İyi Uluslararası Film ödülü: The Zone of Interest (İlgi Alanı)

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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü: Robert Downey Jr.

Oppenheimer, böylelikle törende ilk Oscar’ını kazandırmış oldu.

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En İyi Kurgu ödülü: Oppenheimer

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En İyi Kısa Animasyon Filmi ödülü: Savaş Bitti (War is Over)

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Ayrıntılar geliyor...

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