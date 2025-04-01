Fransız bisikletçiler Beyşehir'de

Fransa'dan bisikletleriyle pedal çevirerek tura çıkan Fransız Antoine Guilland ve Lea Balavoine, Beyşehir'de mola vererek Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.

İkili, turdaki hedeflerinin Türkiye üzerinden Çin'e ulaşmak olduğunu belirtti. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir'in son dönemde yabancı bisiklet tutkunlarının mola verip dinlendiği vazgeçilmez bir adres haline geldiğini, ilçede ağırladıkları yabancı misafirlere Türk misafirperverliğini gösterebilmek için seferber olduklarını söyledi.