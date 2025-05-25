Fransız forvet kapı dışarı edildi: Büyük umutlarla transfer edilmişti

FCSB Başkanı Gigi Becali, yalnızca üç gün önce Gele'nin takımda kalacağını açıklamışken şimdi Fransız oyuncunun gönderileceğini söyledi. 32 yaşındaki Gele, Şubat ayında Unirea Slobozia’dan transfer edilmiş ve FCSB formasıyla yalnızca bir gol kaydetmişti. Becali, fanatik.ro sitesine yaptığı açıklamada “Güçlü ama bize uygun değil. Blazonumuza saygı göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Gele'nin FCSB formasıyla sahaya çıktığı 12 maçta takım hiç mağlup olmadı. Özellikle Dinamo maçında attığı golle galibiyeti getirmişti. Buna rağmen Becali’nin karar değiştirmesi, takım içi planlamalarda radikal bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor.

"HER FORVET ALINMAZ"

Becali’nin açıklamasına göre FCSB, sıradan bir forvet transferi yapmayacak. “Her forvet alınmaz, düzgün bir şey alacağız. Ama şu an kimi alacağımı bilmiyorum” diyen Becali, takıma katılacak yeni golcünün kalitesinin üst düzey olması gerektiğini belirtti.

YENİ UMUT: ALEXANDRU STOİAN

Jordan Gele'nin ayrılığı sonrası, 17 yaşındaki Alexandru Stoian’ın ilk 11’e yerleşmesi bekleniyor. Son olarak CFR Cluj ile oynanan maçta gol atan genç forvet için Becali yüksek beklentilere sahip. “Artık sadece forvet oynayacak. Fizik olarak güçlü, hızlı. Onun için 30 ya da 50 milyon dolar civarında bir serbest kalma maddesi koyduk” dedi.

Becali'nin bu açıklamaları, FCSB'nin transfer döneminde önemli değişikliklere gideceğini gösteriyor.