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  • Fransız gazete Le Monde Erdoğan için '20 yıl sonra anketlerde çok zayıf' diye yazdı

Fransız gazete Le Monde Erdoğan için '20 yıl sonra anketlerde çok zayıf' diye yazdı

Türkiye adım adım seçimlere giderken, Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi Le Monde'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir manşet geldi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 19:11
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Fransız gazete Le Monde Erdoğan’ı yazdı

Fransız gazete Le Monde Erdoğan için '20 yıl sonra anketlerde çok zayıf' diye yazdı
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Türkiye adım adım cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerine giderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmalar sürüyor. TBMM Başkanı ve Adalet Bakanı Erdoğan'ın aday olabileceğini düşünüyor. Anayasa hukuku profesörleri ise aksi görüşte.

Anayasa'nın 101'inci maddesinde "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" deniyor.

Bu maddeden hareketle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesi sonrası üçüncü kez aday olup olamayacağı tartışmalarını yeniden başladı. Ancak TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildiğini ve bu yılki seçimin ise ikinci olacağını belirterek Erdoğan'ın tekrar aday olabileceğini öne sürüyor. Hukukçuların da ortak görüşü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile 14 Mayıs’ta erken seçime gidilebileceği ancak bu durumda yine aday olamayacağı yönünde.

Türkiye siyasetinin temel gündemini bu konu oluştururken aynı yaşanan bu durum Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde’de de kendisine geniş yer buldu. “Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olmak için manevra yapıyor” başlıklı yazıda Erdoğan için “Anayasa'nın ‘bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir’ şeklindeki bir maddesini atlatmak istiyor.” ifadelerini kullandı.

Gazetede yer alan haberde Erdoğan için ayrıca "Yirmi yıldır ilk kez, artık anketlerin tartışmasız favorisi değil." sözlerine yer verildi.

Bahse konu haberde şu ifadeler kullanıldı:

Türk lider, şimdi 14 Mayıs olarak belirlenen seçim tarihini bir ay öne alarak, Anayasa'nın "bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir" şeklindeki bir maddesini atlatmak istiyor.

Her yönde haftalarca süren spekülasyon ve müzakerelerin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nihayet 19 Ocak Perşembe günü, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini seçim takviminde planlanandan bir ay önce, 14 Mayıs'ta düzenlemek istediğini açıkladı. Son on yılların en sıkı seçimlerinden biri olarak kabul edilen bir seçim için anlam taşıyan karar, hemen birçok hukuki soruyu gündeme getirdi ve her taraftan uzmanlar ve siyasi temsilciler arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Kendi halefinin adayı olan Devlet Başkanı, 2003'te Başbakan oldu, ardından Anayasa'yı değiştirdi ve 2014'te doğrudan genel oyla seçilen Cumhurbaşkanı oldu. 68 yaşındaki Sayın Erdoğan böylece üçüncü kez cumhurbaşkanlığı seçimine giriyor. otoriterliği ve çılgın muhafazakarlığının Türk sivil toplumunun birçok kesimi tarafından tartışıldığı derin ekonomik kriz ve aşırı siyasi gerilim bağlamında. Yirmi yıldır ilk kez, artık anketlerin tartışmasız favorisi değil.

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Deniz
21.01.2023 08:20
Liyakat ve bilgili insanlara yetki vermezsen sonuç böyle olur beyler.o kanunlar yazılırken bunu göremeyen kifayetsizlerin yüzünden.2 dönem seçilir. Birinci dönemi......tarihinden başlar.cokmu zor.  
 
cahil
21.01.2023 00:21
Oğuz Türkü ., çok doğru söylüyorsun ., hiçbir zaman ., bir şekilde işte ., nutukta yazıyor !!!!  
 
merdanoğlu
21.01.2023 00:05
domates domates domates diye bağıran maho ağa aklıma geliverdi  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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