Fransız sinemasının en ünlü komedyeni Jacques Sereys hayatını kaybetti

Genç Indiana Jones'un Maceraları'nda da izlediğimiz Fransız komedyen Jacques Sereys 94 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız sinemasının saygın bir figürü olan ve popüler sinemanın önde gelen isimleri arasında sayılan Sereys'in ölümünün ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron "Hayatını tiyatroya adayan bir adam" diyerek üzüntülerini bildirdi.