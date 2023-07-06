Fransız mahkemesi, 17 yaşındaki genci etkisiz hale getiren polisin tahliyesini reddetti

Fransa'da Versay Temyiz Mahkemesi, 17 yaşındaki Nael M'yi silahıyla öldüren polisin tahliye talebini reddederek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Fransız mahkemesi, 17 yaşındaki genci etkisiz hale getiren polisin tahliyesini reddetti

Fransa Versay Temyiz Mahkemesi'nde 27 Haziran’da genci silahıyla ateş açarak öldüren polisin tahliye istemine ilişkin duruşma yapıldı.

Sanığın La Sante isimli hapishaneden video konferansla katıldığı duruşmada Fransız mahkemesi, tahliye talebini reddettiği polisin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Nael'in ölümüyle patlak veren protestolarda 2 bin 508 binanın yanı sıra 12 bin 31 araç kundaklandı veya hasar gördü.

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca başkent Paris ile Marsilya ve Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

(AA)

Öne Çıkanlar
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Son Haberler
TOFAŞ üretimi durdurma kararı aldı Ekonomi
TOFAŞ üretimi durdurma kararı aldı
Galatasaray'dan Mady Camara hamlesi Spor
Galatasaray'dan Mady Camara hamlesi
Hindistan'da Kast sisteminin rezaleti. Alt tabakadaki Hindu'nun üzerine pisledi Dünya
Hindistan'da Kast sisteminin rezaleti. Alt tabakadaki Hindu'nun üzerine pisledi
Doğal uyku hapı. Yatmadan bir saat önce tüketin. Mucize meyvenin bitmeyen faydaları Sağlık
Doğal uyku hapı. Yatmadan bir saat önce tüketin. Mucize meyvenin bitmeyen faydaları
Sağlık çalışanları iş bırakıyor. Aman hastalanmayın Sağlık
Sağlık çalışanları iş bırakıyor. Aman hastalanmayın
Otomotiv devinden üretimi durdurma kararı Ekonomi
Otomotiv devinden üretimi durdurma kararı
İrem Derici Elon Musk'a patlıcanlı gönderme yaptı. ''Al o mavi tiki...' diyerek ağır sözler söyledi Magazin
İrem Derici Elon Musk'a patlıcanlı gönderme yaptı. ''Al o mavi tiki...' diyerek ağır sözler söyledi