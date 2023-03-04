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Fransız senatosundan skandal soykırım kararı

Fransız Senatosu Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Asuri ve Keldanilere yönelik katliam iddiasını ‘soykırım’ olarak tanımak için girişime başladı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 11:15
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Fransız senatosundan skandal soykırım kararı

Fransız senatosundan skandal soykırım kararı
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Fransız Senatosu, 1915-1918 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan Asuriler ve Keldanileri yönelik katliam iddialarının Fransa tarafından "soykırım" olarak tanınması için yasal girişim başlattı.

8 Şubat'ta genel kurulda tartışılan karar tasarısı 2'ye karşı 300 oyla kabul edildi. Tasarıda Fransız hükümetine, "Osmanlı makamları tarafından 250 binden fazla Asuri ve Keldaniye yönelik kitlesel imhayı, sürgünü ve kültürel mirasının ortadan kaldırılmasını soykırım olarak tanıması," ve "her yıl 24 Nisan gününü sözde Ermeni soykırımını ve Asuri-Keldani soykırımını anma günü ilan etmesi" çağrısında bulunuluyor.

Fransız hükümeti "soykırım" iddialarına şimdilik karşı çıkıyor.

 

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