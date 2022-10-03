﻿Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

Alain Robert tırmanışa öncesi yaptığı açıklamada, "Bu sefer farklı. Oğlum bir dağcı değil, bu yüzden kendimi bir şekilde sorumlu hissediyorum. Onun büyük bir çocuk olduğunu biliyorum, bu kendi kararı, ama günün sonunda ben onun babasıyım." demişti.