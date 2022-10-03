﻿Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

"Örümcek Adam" lakabıyla bilinen Fransız serbest tırmanışçı Alain Robert, hünerini bu kez İspanya'da sergiledi.
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60 yaşındaki sporcu Barcelona'daki 144 metrelik Glories Kulesi'ne tırmandı. Yanında oğlu da vardı.
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Tırmanışı oğlu Julien ile birlikte gerçekleştiren Alain Robert, bir ilke daha imza attı.
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144 metrelik tırmanışı 1 saatten kısa sürede tamamlayan baba oğul, çatıdan görüntü de paylaştı.
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Eski bir asker ve paraşütçü olan oğul Julien ise tırmanış öncesinde bir hayli stresliydi.
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Julien, "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Orduda 39 kez uçaktan paraşütle atladım. Silah attım, tehlikeli şeyler yaptım ama hiç bu kadar korkmamıştım." ifadelerini kullandı.
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Alain Robert tırmanışa öncesi yaptığı açıklamada, "Bu sefer farklı. Oğlum bir dağcı değil, bu yüzden kendimi bir şekilde sorumlu hissediyorum. Onun büyük bir çocuk olduğunu biliyorum, bu kendi kararı, ama günün sonunda ben onun babasıyım." demişti.
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Robert Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkede gökdelenlere yaptığı tırmanışlarla dünya çapında üne sahiptir.
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Ellerinin kaymaması için sadece tebeşir tozu kullanan Robert, güvenlik önlemi almamasıyla tanınmıştır.