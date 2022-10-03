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Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

"Örümcek Adam" lakaplı Fransız serbest tırmanışçı Alain Robert, Barselona'da 144 metrelik gökdelene tırmanarak yeni bir rekora imza attı. Bu kez tırmanışçının yanında oğlu da vardı.

Galeri Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:08
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Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

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Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

"Örümcek Adam" lakabıyla bilinen Fransız serbest tırmanışçı Alain Robert, hünerini bu kez İspanya'da sergiledi.

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Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

60 yaşındaki sporcu Barcelona'daki 144 metrelik Glories Kulesi'ne tırmandı. Yanında oğlu da vardı.

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Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

Tırmanışı oğlu Julien ile birlikte gerçekleştiren Alain Robert, bir ilke daha imza attı.

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Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

144 metrelik tırmanışı 1 saatten kısa sürede tamamlayan baba oğul, çatıdan görüntü de paylaştı.

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Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

Eski bir asker ve paraşütçü olan oğul Julien ise tırmanış öncesinde bir hayli stresliydi.

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Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

Julien, "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Orduda 39 kez uçaktan paraşütle atladım. Silah attım, tehlikeli şeyler yaptım ama hiç bu kadar korkmamıştım." ifadelerini kullandı.

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Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

Alain Robert tırmanışa öncesi yaptığı açıklamada, "Bu sefer farklı. Oğlum bir dağcı değil, bu yüzden kendimi bir şekilde sorumlu hissediyorum. Onun büyük bir çocuk olduğunu biliyorum, bu kendi kararı, ama günün sonunda ben onun babasıyım." demişti.

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Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

Robert Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkede gökdelenlere yaptığı tırmanışlarla dünya çapında üne sahiptir.

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Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

Ellerinin kaymaması için sadece tebeşir tozu kullanan Robert, güvenlik önlemi almamasıyla tanınmıştır.

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Örümcek Adam filmi gerçek oldu. Bakın kaç metre tırmandı

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