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Karadul örümcekleri neden hep erkeklerin penislerini ısırır

Karadul olarak bilinen örümcek türünün ısırma oranları karşılaştırıldığında genel olarak erkekleri tercih ettiği, erkeklerde de penis bölgesini tercih ettiği ortaya çıktı. Bu durumun sebebini araştıran bilim insanları ilginç verilere ulaştı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 12:56
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Karadul örümcekleri neden hep erkeklerin penislerini ısırır. İlginç araştırmanın sonucuna ulaşıldı

Karadul örümcekleri neden hep erkeklerin penislerini ısırır
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1950 ile 1959 arasında, ABD'de karadul ısırıklarıyla ilgili verilerin toplanması ve bu süre zarfında 63 kişinin hayatını kaybetmiş olması bilim insanlarının dikkatini çekti. Konu ile ilgili araştırmalar yapıldığında ısırılan kişilerin genelinin erkek olduğu ortaya çıktı.

This American Life'ın çevre analisti Kelsey Padgett'ın ifadelerine göre, bu ısırmaların çoğunluğu penisler üzerindeydi. 

Röportajda, "bu bölgedeki deri daha az kalın ve çok fazla sinir var. Ve bu bir nörotoksin zehri" deniliyor. Açıklama şöyle devam ediyor

Belki de cinsel organlarınızdan ısırılmak, zehrin vücudunuza, örneğin ayağınızdaki bir nasırın ısırılmasından daha hızlı veya daha güçlü bir şekilde girmesine neden oluyor.

NEDEN PENİSİ ISIRIYORLAR

Karadul örümcekleri insanları penislerinden veya başka bir yerlerinden ısırmayı tercih etmezler ve sadece kendilerini tehdit altında hissettiklerinde ısırırlar. Bu anlamda penisinden ısırılan erkeklerden oluşan bu orantısız yüksek sayıdaki vaka bilim insanlarını da şaşırttı. Padgett'in aktardığına göre bu bir tesadüf değil çünkü kara dul ısırıklarının çoğu evlerin dışındaki tuvaletlerde gerçekleşmişti.

Pedgett, "karadul örümcekleri, karanlık, yere yakın yerlerden hoşlanırlar. Özellikle örümcek ağlarını iki nesne arasında yapmayı çok seviyorlar” diyor. Böceklerin ve sineklerin tuvaletlerin kokusunu sevdiklerini ve evlerini tuvalet çukurlarının içine yaptıklarını da sözlerine ekliyor: "Bu yüzden ağınızı oraya yerleştirmek harika bir seçenektir. Bunu hayal edin. 1950'ler. Bir erkeksiniz. Büyük tuvaletinizi yapmanız gerekiyor. Dışarıdaki tuvalete girmek için dışarıya çıkıyorsunuz. Oturuyorsunuz ve organınız orada duruyor. Ve bu sırada, örümcek ağına çarpıyor. Ve genellikle saldırgan olmayan karadul, içgüdüsel olarak ağına inen yeni yaratığa koşuyor ve ısırıyor." ifadelerini kullanarak duruma açıklık getirdi. 

Tuvaletlerin evlerin içine taşınmaya başlaması ile bu orantısız erkek ve penis ısırılması sorunu ortadan kalktı.

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