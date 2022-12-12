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İngiliz futbolcu Fransalı Mbappe'yi takmadı. Fransız yıldızın eli havada kaldı

Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Fransa-İngiltere maçının öncesinde tünelde flaş bir görüntü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 16:18
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Fransız yıldızın eli havada kaldı İngiliz futbolcu Fransalı Mbappe'yi takmadı

İngiliz futbolcu Fransalı Mbappe'yi takmadı. Fransız yıldızın eli havada kaldı
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İngiltere ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği maçın ardından sosyal medyada gündeme gelen bir görüntü sosyal medyaya damga vurdu. Tüm gözlerin üzerinde olduğu Kylian Mbappe'ye yapılan bu hareket oldukça ses getirdi. Maça çıkarken selam verdiği oyunculardan yanıt alamayan Mbappe'nin şaşkınlığını gizleyemedi.

MBAPPE'Yİ TAKMADILAR
Maçın başlamasına sayılı dakikalar kala tünelde karşılaşan Mbappe ve İngiliz oyuncular arasında yaşanan bu olay futbolseverleri oldukça derinden etkiledi. Mbappe, Jordan Henderson'ın önünde Walker'a elini uzattı, ancak İngiliz yıldızlardan hiçbiri ona aldırış etmedi. Ve onu görmezden geldiler. O sırada eli uzun bir süre havada kalan Mbappe, olayın şokunu gülerek üzerinden atmaya çalıştı.

BİLEREK Mİ YAPILDI?
Yaşanan olaydan sonra Mbappe, biraz mahcup bir şekilde elini geri çekti. Henderson'un Mbappe'yi fark edip etmediği ya da rakibini bariz bir şekilde görmezden gelip gelmediği ise hala merak konusu oldu.

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