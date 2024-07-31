Fred'den kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Fred'den kötü haber

Fenerbahçe'nin Lugano maçında sakatlanan Fred'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanşında Lugano ile oynadığı maçın 31. dakikasında Fred sakatlandı.

Brezilyalı futbolcu rakibiyle girdiği bir mücadelenin ardından acı içinde yerde kaldı.

Yıldız oyuncu maça devam edemedi.

Fred'in kesin durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı belirtilirken, ilk haberi teknik direktör Jose Mourinho verdi.

Mourinho, "Fred bir sakatlık yaşadı, tahminimce Lille turunda Fred olmayacak" açıklamasını yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

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