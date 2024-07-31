Fred'in ne kadar oynamayacağı belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Lugano ile dün akşam oynadığı maçın 31. dakikasında sakatlanan Fred'in durumu belli oldu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.
Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Brezilyalı futbolcunun 3 veya 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.