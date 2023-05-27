Freiburg Şampiyonlar Ligi rüyasını kendi bitirdi

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Freiburg, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenildi.

Freiburg Şampiyonlar Ligi rüyasını kendi bitirdi

Bundesliga'nın son haftasında Freiburg, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele etti.
Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı Frankfurt 2-1 kazandı. Konuk ekibin golünü 44. dakikada Vincenzo Grifo kaydetti. Frankfurt 83. dakikada Kolo Muani ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+1. dakikada Ebimbe ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1 üstün tamamladı.
Union Berlin'in kazanmasıyla birlikte Freiburg'un Devler Ligi'ne gitme şansı kalmadı.
Freiburg sezonu 5. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi vizesini aldı. Frankfurt ise sezonu 50 puanla 7. sırada tamamladı.

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