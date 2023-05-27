Freiburg Şampiyonlar Ligi rüyasını kendi bitirdi

Bundesliga'nın son haftasında Freiburg, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele etti.
Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı Frankfurt 2-1 kazandı. Konuk ekibin golünü 44. dakikada Vincenzo Grifo kaydetti. Frankfurt 83. dakikada Kolo Muani ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+1. dakikada Ebimbe ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1 üstün tamamladı.
Union Berlin'in kazanmasıyla birlikte Freiburg'un Devler Ligi'ne gitme şansı kalmadı.
Freiburg sezonu 5. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi vizesini aldı. Frankfurt ise sezonu 50 puanla 7. sırada tamamladı.
Bundesliga'nın son haftasında Freiburg, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele etti.