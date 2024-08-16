Fren ile gaz pedalının yerini karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fren ile gaz pedalının yerini karıştırdı

Tokat'ta bir sürücü, fren ile gaz pedalını karıştırarak otomobili ile 5 metrelik duvardan aşağı düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erenler Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, L.Ş. otomobilini park ettiği yerde inşaat çalışması nedeniyle aracını almak isterken, fren ile gaz pedalının yerini karıştırdı ve 5 metrelik duvardan aşağı düştü. L.Ş., havada askıda kalan aracın kapısının sıkışması nedeniyle araçtan inemedi.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112'ye bildirmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, otomobilin devrilmesi ihtimaline karşılık itfaiye ekipleri aracı halatla bağladı.

Daha sonra sürücü, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak Tokat Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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